Охендовський: усі дії ЦВК були в межах закону

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявляє, що дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів були виключно в межах закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, даючи пояснення у Вищому адміністративному суді України, де слухалася справа за позовом кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО до ЦВК.

“Ми вважаємо, що зі встановленням результатів Комісія діяла на підставі та в межах повноважень, передбачених Законом України “Про Центральну виборчу комісію”, – сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Крім того він заявив, що під час складання протоколу 14 лютого про результати повторного голосування на виборах Президента України ЦВК користувалася протоколами усіх окружних виборчих комісій, і у своїй заяві позивач не спростовує те, що цей протокол ЦВК складений належним чином. Також позивачем не спростована достовірність жодного протоколу ОВК і дільничних комісій, зазначив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.