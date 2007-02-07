Суддю, який заборонив Морозові публікувати Закон про Кабмін, звільнять

Вища рада юстиції (ВРЮ) на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення за порушення присяги судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Володимира МОНИЧА.

Про це УНІАН повідомило джерело у ВРЮ. Водночас, офіційної інформації від прес-служби Ради юстиції агентству отримати не вдалося.

Як зазначив співрозмовник УНІАН, аргументом зазначеного рішення є те, що своєю судовою ухвалою В.МОНИЧ порушив положення Конституції України про розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову, через що відбулося втручання однієї гілки влади у діяльність іншої. “Це не підсудність міськрайонного суду, це підсудність Конституційного Суду”, - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня суддя Мукачівського міськрайонного суду В.МОНИЧ виніс ухвалу про забезпечення позову народного депутата Ігоря КРИЛЯ, відповідно до якої було заборонено голові ВР підписувати Закон України „Про Кабінет Міністрів України”, прийнятий на засіданні парламенту 12 січня 2007 року. Крім того, Верховній Раді України, її апарату, управління та службам, посадовим і службовим особам, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, у том числі органам державної влади та місцевого самоврядування, було заборонено подавати для опублікування зазначений закон, а редакціям газет „Голос України”, „Урядовий кур‘єр”, редакціям друкованих видань „Офіційний вісник України”, „Відомості Верховної Ради України”, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі органам державної влади та місцевого самоврядування, було заборонено опубліковувати Закон України, прийнятий Верховною Радою на засідання 12 січня.