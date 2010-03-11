Литвин вважає, що Медведьку і Стельмаху нічого не загрожує

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в найближчий час не ставитиметься питання про відставку генерального прокурора та голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо можливості внесення в найближчий час подання щодо відставки Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України, В.ЛИТВИН нагадав, що генпрокурор обирається на посаду на п’ять років. «Так що термін не закінчився», - сказав голова ВР і додав, що не бачить жодних підстав для розгляду даного питання.

Говорячи про голову НБУ та ймовірність його відставки, В.ЛИТВИН зазначив, що це прерогатива Президента України. «Я думаю, що сьогодні різких рухів у його планах немає», - додав він.