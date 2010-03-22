Вінський підказав Януковичу й Азарову, де шукати «ключ до всього»

Пріоритетною галуззю на шляху виходу України з фінансово-економічної кризи має бути агропромисловий комплекс, вважає голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

Про це політик заявив у програмі "Відкрита студія" на першому каналі Українського радіо 22 березня 2010 р., відповідаючи на запитання ведучого щодо пріоритетних галузей вітчизняної економіки.

«Для України пріоритетом номер один для виходу з кризи має бути робота по підйому агропромислового комплексу. Там велика частка доданої вартості, велика кількість зайнятих громадян, і цей сектор має великі можливості дати населенню роботу, зарплату, дати соціальні перспективи», - переконаний політик.

Наступним за важливістю завданням для виведення країни з кризи, на думку Й.Вінського, є розвиток інфраструктури загалом. «Ключ до всього - це дороги, залізниці, порти і т. ін. Враховуючи географічне положення України як потенційно серйозної транзитної держави, яка знаходиться на перетині трьох євразійських транспортних коридорів, транспортна інфраструктура має розвиватися в пріоритетному порядку», - сказав він.

Лідер партії «Народна влада» підкреслив, що інфраструктура завжди залишатиметься на території України і буде працювати на інтереси всього суспільства.

«Наприклад, в Україні 70 відсотків авіаперевезень здійснюють не українські авіакомпанії. І вони мають доларами платити нам за всі послуги, що ми їм надаємо. В морських портах 90 відсотків кораблів не є резидентами України. Така сама ситуація і в автомобільному транспорті та «Укрзалізниці», яка також на 25 відсотків свої доходи формує за рахунок транзиту, і оплата транзитних послуг відбувається в швейцарських банках. Україна є містком, через який рухається дуже багато вантажів до Європи, Росії, Казахстану і т. ін., і ми повинні це використовувати», - наголосив Й.Вінський.

В той же час, Й. Вінський звернув увагу, що технологічно Україна суттєво відстає від розвинутих країн. «Наприклад, в той час як «Укрзалізниця» сьогодні працює на застарілому технічному обладнанні другого покоління, Європа користується обладнанням четвертого покоління. Тобто технологічно ми відстали від Європи на п’ятдесят років», - наголосив він.

Й.Вінський також нагадав, що в період його роботи на посаді міністра транспорту в Мінтрансзв’язку було розроблено відповідну програму реформування галузі.

Лідер партії «Народна влада» висловив переконаність, що першочерговим завданням уряду є також створення умови для того, щоб в Україну надійшли реальні інвестиційні кошти. «Гасло «Давай кредити!» я би замінив на гасло «Давай інвестиції!», і вся діяльність уряду та Президента має бути спрямована саме на цей механізм», - наголосив Й. Вінський.

Для цього, на думку політика, необхідно здійснити привабливі для інвестора реформи та створити належне законодавче забезпечення. «Спрямовуючи гроші в Україну, інвестор дає нам кошти, робочі місця, нарахування зарплат, оподаткування і т. ін., тобто це серйозний механізм запуску економіки, який, до того ж, не створює для нас проблеми економічної кабали. Ми ці кошти не віддаємо, вони працюють в Україні», - підкреслив Й. Вінський.