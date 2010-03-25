Жванія прогнозує, що «крива» коаліція проіснує до осені

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Давид ЖВАНІЯ прогнозує переформатування коаліції ближче до осені.

Про це він заявив в ході інтернет-конференції на сайті ЛІГАБізнесІнформ, повідомляє прес-служба парламентарія.

«Чіткі терміни переформатування коаліції сьогодні важко спрогнозувати. Хотілося б раніше, але реально, можливо, до осені», – підкреслив він.

«Я за те, щоб країна не перебувала в ситуації "кривої" коаліції, яка сьогодні, на жаль, існує», – сказав Д.ЖВАНІЯ, зазначивши, що відповідь щодо легітимності нинішньої коаліції повинен дати Конституційний Суд.

«Я за формування коаліції на ідеологічній базі, щоб виконавча влада працювала безперервно за наявності контролю як усередині коаліції, так і з боку опозиції», – вважає народний депутат.

«НУ-НС необхідно ухвалити для себе рішення: йти в радикальну опозицію чи помірну, або взяти участь у формуванні коаліції без комуністів, – підкреслив він. – Узяти на себе тільки ту відповідальність, яку ми зможемо нести. Не давати можливості проводити ті дії в рамках коаліції, які можуть завдати непоправного збитку для молодої держави. Зняти напруження політичної доцільності у кадрових і повсякденних діях».

При цьому народний депутат додав, що група «Народна самооборона» претендуватиме на ту частину виконавчої влади, де вона може бути максимально ефективною.