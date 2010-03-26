Азаров визначився з головним завданням

На сьогодні головним завданням уряду є відновлення стабільної роботи фіскальної системи і забезпечення економічного зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні урядового комітету з питань реформ.

«Необхідно усвідомлювати, що найголовніше сьогодні завдання – відновлення фіскальної стабільності та економічного зростання. Саме це є запорукою поліпшення рівня життя людей і підвищення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що його уряд скасував ряд рішень, прийнятих попереднім урядом, які збільшували навантаження на малий бізнес. І на сьогоднішньому засіданні будуть розглянуті законопроекти, спрямовані на зниження регуляторного тиску на малий бізнес, а також законопроекти, які не дозволяють здійснювати рейдерські атаки на підприємства. «Такі заходи необхідно проводити в першочерговому порядку», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він вкотре підкреслив, що найбільш важливими питаннями для уряду є стабілізація у сфері державних фінансів і в банківській сфері, стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки. «У цьому контексті важливим є проведення податкової реформи, дерегулювання, створення умов для чесної конкуренції», - сказав М.АЗАРОВ.