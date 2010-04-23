Янукович вніс на ратифікацію угоду з Росією щодо Чорноморського флоту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на ратифікацію до Верховної Ради Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний проект закону "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" зареєстровано в парламенті сьогодні, 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.