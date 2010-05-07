Томенко: бюджет-2010 нівелює повноваження місцевого самоврядування

Державний бюджет на 2010-й рік нівелює повноваження місцевого самоврядування.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО під час обговорення державного бюджету на 2010 рік на засіданні Опозиційного уряду, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

«Такого централізованого бюджету, який фактично нівелює місцеве самоврядування, давно не було в Україні», - підкреслив М.ТОМЕНКО. «Лише двадцять відсотків із ста залишається для розподілу органам місцевого самоврядування», - додав він.

Другою проблемою, крім централізації бюджету, М.ТОМЕНКО назвав незрозумілий принцип дотації містам із центрального бюджету, зазначивши, що перевага надається містам Сходу та Півдня, передовсім Донеччині. Як приклад М.ТОМЕНКО привів першу п’ятірку міст за величиною сум дотації з центрального бюджету: Макіївка, Кривий Ріг, Херсон, Одеса, Горлівка. «В цій п’ятірці ми бачимо два не обласні міста Донецької області (Макіївка та Горлівка), натомість взагалі жодного міста Центральної чи Західної України», - підкреслив М.ТОМЕНКО, додавши, що “цей приклад (дбати передовсім про «свої» міста, а потім вже про решту України) ще раз підтверджує принцип діяльності команди Президента: «опікуватися лише тими громадянами, які є виборцями Віктора ЯНУКОВИЧА».

Окремо віце-спікер акцентував увагу на суттєвих витратах на утримання структур влади, зокрема, діяльності Президента та Кабінету Міністрів. «Ми бачимо суттєве збільшення витрат на спеціальне медичне обслуговування високопосадовців, на розширення лікувально-оздоровчої бази, на утримання президентських резиденцій тощо», - зазначив він. Водночас М.ТОМЕНКО наголосив на відсутності суттєвого підвищення коштів на гуманітарні проекти.