Янукович запросить Медведєва і Лукашенка на "прикордонну зустріч"

У Москві президенти України, Росії і Білорусі Віктор ЯНУКОВИЧ, Дмитро МЕДВЕДЄВ та Олександр ЛУКАШЕНКО взяли участь у спільному урочистому заході з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, глави трьох держав в Олександрівському саду Кремля відкрили пам’ятну стелу «Міста воєнної слави».

У своєму виступі В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що спільним рішенням трьох президентів цього року відзначення ювілейної дати Дня Перемоги синхронізовано у трьох країнах. Зокрема, одночасно 9 травня у містах-героях в Україні, Росії та Білорусі відбудуться паради військ за взаємною участю військовослужбовців збройних сил трьох держав. Також, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, ветеранські делегації трьох країн відбули на урочистості до бойових побратимів.

«Сьогодні наше покоління несе відповідальність за ситуацію в наших країнах. Ми робимо усе, щоб наші ветерани не лише у дні святкувань відчували до себе увагу і повагу», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що найближчим часом запросить Д.МЕДВЕДЄВА та О.ЛУКАШЕНКА на прикордонну зустріч, щоб «поклонитися пам’ятнику воїну-визволителю», який нещодавно було встановлено на кордоні України, Росії і Білорусі.

Також Президент України поінформував громадськість Росії і Білорусі, що завтра у Києві буде відкрито пам’ятник тричі Герою Радянського Союзу, легендарному льотчику Івану Кожедубу.

У свою чергу, Росії Д.МЕДВЕДЄВ також акцентував увагу на єдності трьох держав, народи яких зробили найзначніший внесок у перемогу над фашизмом.

«На жаль, життя так влаштоване, що абсолютно очевидні речі намагаються піддавати дискусії. Доведені факти історії стають джерелом політичних суперечностей», - сказав Президент Росії, і наголосив, що дуже важливо, що сьогодні, у день святкування Перемоги, три держави і три народи є разом.

Як наголосив О.ЛУКАШЕНКО,«коли ми разом, ми непереможні».