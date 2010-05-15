Народний депутат України, лідер партії “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що опозиція має змусити владу рахуватися з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі телеканалу “Інтер”.

За його словами, “сьогоднішня влада не хоче жодним чином сідати за стіл переговорів з опозицією”. Він додав, що опозиція в такій ситуації має запропонувати людям альтернативу, яку вони підтримають, і тоді “влада буде змушена прислухатися до цієї опозиції”.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, “те, що сьогодні у Партії регіонів дуже високі рейтинги, тимчасове, і ці рейтинги також почнуть рухатися не у верх, а вниз”. ”Саме тому вони мають усвідомити, що вони не вічні, і вони пройдуть”, - додав лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ тільки і чекає, щоб була опозиція, яка “кидає яйця і запалює димові шашки”. За його словами, для нинішньої влади це найвигідніше, бо тоді не чути позиції і аргументів опозиції. Він наголосив, що якби 27 квітня питання щодо Чорноморського флоту РФ було обговорено у Верховній Раді детально, згідно з процедурою, то люди б зрозуміли, що “проблема не в Росії, а в ЯНУКОВИЧУ, який порушив Конституцію України”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що головне завдання бачить для себе у тому, щоб були “пропозиції альтернативи - раз, доведення цієї альтернативи - два і найважливіше - достукатися до розуму і до серця кожного українця”. “Швидких перемог в цьому випадку не буде, але перемога буде”, - переконаний він.