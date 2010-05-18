Лідер Междлісу проти базування російського флоту в Криму

Кримські татари вимагатимуть денонсації російсько-української угоди про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ на траурному мітингу в Сімферополі, присвяченому 66-м роковинам депортації.

«У мене немає сумнівів, що всі розсудливі наші співвітчизники, і, зрозуміло, Меджліс кримськотатарського народу, будуть разом із політичними силами, що добиваються денонсації цієї принизливої і ганебної для України угоди», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

«Як своїм родовим маєтком розпорядилися нашою національною територією, передавши її частину під військову базу ще на 25 років країні, яка відкрито підтримує сепаратистські сили в Криму», - заявив він.

М.ДЖЕМІЛЄВ вважає, що перебування ЧФ РФ на Кримському півострові до 2042 року є «серйозною загрозою» безпеці України і робить її заручницею військової доктрини сусідньої держави.