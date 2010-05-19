БЮТ і НУ-НС домовилися про димові шашки, але "одні кинули, другі – з’їхали"?

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту переніс розгляд подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від НУ-НС Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Регламентного комітету ВР, народний депутат від Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО.

Він зазначив, що, відповідно до ст. 219 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», народним депутатам, які притягуються до кримінальної відповідальності, затримуються чи арештуються, надається 5 днів для письмово пояснення. В.МАКЕЄНКО наголосив, що на сьогодні «5 днів ще не пройшло».

«Ми повинні дати можливість нашим колегам дати письмове пояснення», - додав він.

В.МАКЕЄНКО також повідомив, що сьогодні на засіданні комітету були присутні 20 народних депутатів, і при цьому «більшість підтримала» рішення про перенесення розгляду даного питання на інший день. При цьому він не уточнив кількість народних депутатів, які проголосували за дане рішення.

У свою чергу, перший заступник голови Регламентного комітету, народний депутат від БЮТ Сергій САС стверджує, що у засіданні комітету взяли участь 20 народних депутатів, але за перенесення розгляду подання Генпрокуратури проголосували 10 депутатів, тоді як за таке рішення має проголосувати мінімум 11 депутатів, тобто більшість присутніх.

С.САС також зауважив, що парламент має повернути Генпрокуратурі подання на позбавлення Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ депутатської недоторканності, оскільки цей документ оформлено з порушенням законодавства.

Крім того, С.САС заявив, що на засіданні комітету під час розгляду такого подання обов’язково має бути присутній генеральний прокурор або людина, яка виконує його обов’язки. С.САС також зауважив, що подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності має подаватися до ВР разом з проектом постанови слідчого, в якому вказані конкретні звинувачення на адресу народних депутатів.

У свою чергу, В.МАКЕЄНКО наголосив, що Регламентний комітет повернеться до розгляду даного питання на наступному засіданні, яке має відбутися в середу наступного пленарного тижня (наступні два тижні ВР не працюватиме у пленарному режимі, тобто засідання комітету може відбутися не раніше 9 червня – УНІАН).

В.МАКЕЄНКО також зауважив, що питання позбавлення Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ недоторканності є дуже непростим, оскільки вперше йдеться про можливість надання згоди на притягнення до відповідальності народних депутатів за дії, вчинені у приміщенні парламенту, а не поза його межами.

За словами голови Регламентного комітету, його дивує те, як «неспокійно ведуть себе» народні депутати із фракції БЮТ. На думку В.МАКЕЄНКА, така реакція «бютівців» пов’язана з тим, що були «домовленості про те, що представники двох фракцій (БЮТ та НУ-НС – УНІАН) кинуть димові шашки, але одні – кинули, а другі – з’їхали з цього питання». «А тепер роблять на цьому піар», - вважає він.

На уточнююче запитання журналістів, хто з депутатів говорив про такі домовленості, В.МАКЕЄНКО зазначив, що почув цю інформацію «від народних депутатів різних фракцій».

У свою чергу, Ю.ГРИМЧАК вкотре відкинув звинувачення у тому, що 27 квітня у сесійній залі ВР підпалював димові шашки. «Це не може бути зафіксоване жодною відеокамерою, бо я цього не робив», - додав він.

Він наголосив, що в поданні Генпрокуратури наводяться свідчення людей, «яких не було в залі взагалі». Ю.ГРИМЧАК зазначив, що у цьому документі є багато неточностей.

Також Ю.ГРИМЧАК і А.ПАРУБІЙ стверджують, що отримали подання Генпрокуратури лише вчора, і зараз ознайомлюються з ним.