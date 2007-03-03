У Возницького склалося враження, що Янукович ніколи не бачив музеїв

Уряд України став більше цікавитися музеями після відвідин прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ палацу Потоцьких.

Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№8, 3-7 березня) висловив директор Львівської галереї мистецтв Борис ВОЗНИЦЬКИЙ.

Б.ВОЗНИЦЬКИЙ зазначив, що держава не дуже цікавиться розвитком музеїв, «державу, очевидно, більше цікавлять політичні інтриги».

Він нагадав, що недавно Львів відвідав прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ. «Я йому показував наш палац Потоцьких. Мені здається, що люди, які не є ідеологами, набагато більше цікавляться мистецтвом. ЯНУКОВИЧ дуже цікавився картинами, питав, звідки вони… Не знаю, можливо, він бував у музеях, але у мене створилося враження, що він ніколи не бачив музеїв», - сказав Б.ВОЗНИЦЬКИЙ.

«А на другий день мені телефонували з Києва і питали: «Що ви зробили з ЯНУКОВИЧЕМ?.. Він, виступаючи в Кабінеті міністрів, сказав: ми багато недопрацьовуємо, потрібно давати гроші туди, де пам`ятники є, потрібно з музеями щось робити. Тобто вперше за останні роки в Кабінеті міністрів було порушено проблему дбайливого ставлення до визначних пам`яток», - додав директор галереї.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня В.ЯНУКОВИЧ побував у Львові з одноденною робочою поїздкою. Прем`єр відвідав палац Потоцьких, де ознайомився з експозицією європейського мистецтва XIV-XVIII ст., і зустрівся з представниками інтелігенції Львівської області.