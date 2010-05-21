Грищенко розказує депутатам, що напідписували Медведєв і Янукович

Грищенко у парламенті інформує депутатів про домовленості, досягнуті Україною та РФ під час візиту Медведєва

У Верховній Раді міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО інформує народних депутатів про домовленості, досягнуті Україною та Росією під час візиту до України Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в парламенті з 10.00 до 11.00 проходить година запитань до уряду. Представники опозиційних фракцій запропонували під час цієї години заслухати міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ здійснив офіційний візит до України 17-18 травня.