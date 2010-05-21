"Регіонали" поспішають провести вибори до падіння економіки

Партії регіонів вигідно проведення виборів до місцевих рад восени, вважає народний депутат України Кирило КУЛИКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, на думку К.КУЛИКОВА, “сьогодні за стратегією ПР вигідно було б провести вибори восени. У них зараз зосереджено майже весь адміністративний ресурс і найвищий рейтинг. Тому їм потрібно поспішати. Адже кінець осені і початок зими будуть важкими для економіки країни”.

На думку К.КУЛИКОВА, це правильний підхід з боку “регіоналів”. “Вони, навпаки, намагатимуться протиснути в парламенті рішення про проведення виборів саме восени. Навесні 2011 року їм проводити ці вибори не вигідно”, - вважає депутат.

К.КУЛИКОВ зазначив, що він особисто голосуватиме за проведення виборів до місцевих рад 31 жовтня.

“Якщо Конституційний Суд визнає цю дату конституційною, то я обов`язково голосуватиму за те, щоб вибори відбулися. Тому що вибори, на жаль, залишилися єдиним правовим інструментом, за допомогою якого люди впливають на ухвалення політиками рішень”, - вважає депутат.