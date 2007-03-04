Ющенка підштовхують до головування у НСНУ

У суботу, 3 березня, відбулися звітно-виборні обласні партійні конференції у Запорізькій, Рівненській, Львівській, Полтавській, Одеській та Київській областях.

Всі партійні організації ухвалили рішення про підписання угод з БЮТ на місцях стосовно узгодженої роботи. Переважна більшість конференцій вирішила підтримувати на посаду голови Ради “Нашої України” Віктора Ющенка.

Звітно-виборча конференція Рівненської обласної організації партії “Наша Україна” у суботу одноголосно підтримала кандидатуру Віктора Ющенка на посаду голови партії, а також прийняла та направила до Президента відповідне звернення. Також конференція у Рівному підтримала внесення змін до Статуту, у тому числі – обрання голови партії безпосередньо на з’їзді.

Делегати звітно-виборної конференції Запорізької обласної “Нашої України”, що відбулася 3 березня, підтримали ідею, щоб партію очолив Президент Віктор Ющенко.

Гостями конференції стали народні депутати, члени фракції “Наша Україна” Петро Порошенко, Борис Беспалий та Володимир Карпук. У своєму виступі Порошенко наголосив на тому, що сьогодні партійцям необхідно виробляти чіткі щоденні завдання, потрібна не лише стратегія, але й тактика. За його словами, з’їзд “Нашої України”, що відбудеться 31 березня, має дати прізвище голови партії. Це має бути потужна в українському політикумі постать. Порошенко висловив побажання, щоб це був Віктор Ющенко. Він також зауважив, що хоч “Наша Україна” і підписала з БЮТ Угоду про Об’єднану Опозицію, на вибори ці політичні сили все одно підуть окремими списками.

У Полтаві делегати обласної організації “Наша Україна”, вирішили, що підтримають ту кандидатуру, яку внесе Президент. Також учасники конференції ухвалили резолюцію про співпрацю “Нашої України” та БЮТ на Полтавщині. Про це сайту разом розповів керівник виконкому Полтавської обласної "Нашої України" Володимир Боберський.

Львівська обласна організація “Наша Україна” підтримала рекомендацію щодо обрання на посаду голови Ради партії В’ячеслава Кириленка. У випадку внесення змін до статуту і скасування посади голови Ради партії, Львівська “Наша Україна” пропонує за згоди Президента підтримати його кандидатуру.

У конференції взяли участь лідер парламентської фракції “Наша Україна” В’ячеслав Кириленко, народні депутати Володимир В’язівський, Антон Ружицький.

Херсон та Одеса обмежилися обранням керівного складу осередків.

За матеріалами офіційного сайту Нашої України