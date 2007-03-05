Сьогодні розпочнуться переговори про нову угоду України з ЄС

У Брюсселі сьогодні розпочинається перший раунд переговорів про нову Поглиблену угоду між Україною та Євросоюзом.

Заступник міністра закордонних справ Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ та заступник гендиректора з питань зовнішньої політики Єврокомісії Хугес МІНГАРЕЛІ обговорять цілі нової угоди, склад робочих груп і графік зустрічей, повідомляє ICTV.

Наступний діалог на рівні керівників відомств відбудеться у Києві вже 2 квітня.

Серед пріоритетів нової угоди - створення зони вільної торгівлі, співпраця в галузі юстиції, оборони та політики безпеки. Водночас Київ критикує пропоновану Брюсселем політику сусідства і хоче реальної інтеграції в євроспільноту.