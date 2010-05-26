Польський експерт: катастрофу літака Качинського спричинила помилка пілотів

Причиною катастрофи польського літака під Смоленськом стала помилка пілотів.

Про це, як пише Rzeczpospolita, заявив голова держкомісії Польщі з розслідування авіаційних пригод Едмунд КЛІХ, повідомляє Газета.ру.

«Пілоти проігнорували всі попередження і взяли на себе надмірний ризик», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого знаходилися 96 чоловік, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь у траурних заходах з нагоди 70-ї річниці Катинської трагедії.