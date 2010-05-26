Польський експерт: катастрофу літака Качинського спричинила помилка пілотів
17:44, 26 травня 2010Політика
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Кліх вважає, що був надмірний ризик
Причиною катастрофи польського літака під Смоленськом стала помилка пілотів.
Про це, як пише Rzeczpospolita, заявив голова держкомісії Польщі з розслідування авіаційних пригод Едмунд КЛІХ, повідомляє Газета.ру.
«Пілоти проігнорували всі попередження і взяли на себе надмірний ризик», – сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого знаходилися 96 чоловік, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.
Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь у траурних заходах з нагоди 70-ї річниці Катинської трагедії.
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