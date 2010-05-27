Опозиція пропонує викликати Азарова й Тігіпка на килим ВР

Опозиція пропонує заслухати 4 червня у Верховній Раді звіт прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА «як антиреформаторів в бізнес середовищі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час засідання опозиційного уряду, закликавши всі опозиційні сили підтримати відповідну пропозицію.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно заслухати, «як вони будуть сприяти розвитку малого і середнього бізнесу, і коли вони припинять тиск на малий і середній бізнес, припинять корупцію і приниження тих людей, які намагаються свою працю, свій інтелект, своє натхнення і свій час вкладати у розбудову малого і середнього бізнесу».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що нинішня влада «згортає всі досягнення по підтримці малого і середнього бізнесу, які були зроблені нашим урядом у 2008-2009 роках». Вона підкреслила, що «почалися репресії проти малого і середнього бізнесу, які не дають йому працювати і розвиватися».