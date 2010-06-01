Записи чорних скриньок літака Качинського (стенограма)

Стенограми записів бортових самописців польського Ту-154, що розбився під Смоленськом, опубліковані на інтернет-порталі міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Оприлюднено 41 сторінку тексту, записи розмов російською і польською мовами.

Стенограмучитати тут Літак польського президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. На борту знаходилося 96 чоловік - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих - президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь в жалобних заходах.

Як повідомляє РИА Новости, у Варшаві завершилося засідання Ради національної безпеки (РНБ) Польщі. Виконуючий обов`язки президента Польщі, спікер Сейму Броніслав Коморовський повідомив журналістам після закінчення засідання, що "ніхто з присутніх на засіданні не був проти оприлюднення стенограм записів чорних скриньок (президентського літака, що розбився під Смоленськом)".