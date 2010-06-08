Наливайченко: для контррозвідки головне - усунути загрозу

Колишній голова Служби Безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що у разі виникнення загрози для держави і громадян з боку російських спецслужб контррозвідка діятиме адекватно.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував на прес-конференції в Кіровограді згортання робіт контррозвідки СБУ стосовно працівників ФСБ РФ .

«Для контррозвідки дуже важливо працювати за реальними загрозами і проти тих спецслужб, які не визнають нашу територіальну цілісність, державний устрій, або загрожують життю наших громадян. Незалежно, з якої країни вони приходять», - наголосив екс-керівник СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що для контррозвідників головне не назва служби чи країна її походження, а здатність нейтралізувати загрозу.

«Коли ми на гарячому ловили цілі групи офіцерів ФСБ в Україні, то були справи у відповідь. Ми не допускали розгортання серйозної підривної діяльності на нашій території. Якщо така загроза виникатиме, навіть не уявляю, що співробітники СБУ діятимуть інакше», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, в газеті «Коммерсант-Украина» від 4 червня йшлося, зокрема, про те, що СБУ змінила пріоритети контррозвідувальної роботи, й відтепер напрямом номер один у Департаменті контррозвідки є захист від діяльності не російських, а американських спецслужб.