Побитий журналіст спростовує заяву генерал-лейтенанта міліції

Комітет захисту українських журналістів закликає Президента, прем’єр-міністра, Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ взяти під особистий контроль розслідування справ про напади на редакторів двох ЗМІ у західних областях України.

Відповідну заяву було оприлюднено сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як зазначається у зверненні, 23 березня цього року в м.Коломия було скоєно замах на життя головного редактора газети "Коломийський вісник" Василя ДЕМ’ЯНІВА, який за випадковим збігом обставин залишився живим, при цьому нападники не забрали у нього жодних особистих речей. Крім того, у ніч з 16 на 17 квітня цього року в м.Нововолинськ Волинської області вчинено замах на життя засновника і директора львівського підприємства "Радіоорганізація "Львівська жінка" Ігоря ЖЕЛІЗКА, який отримав під час нападу понад десять ударів ножем у живіт та спину.

Як наголошують у Комітеті захисту українських журналістів, нове керівництво регіональних управлінь міліції, на території яких сталися ці інциденти, та їхні підлеглі зволікають із розслідуванням справ, надаючи на запити "лише формальні неправдиві відповіді".

"Ми очікуємо публічного звіту МВС України та Генеральної прокуратури про хід розслідування цих кримінальних справ до другої декади червня цього року", - наголосили члени Комітету захисту українських журналістів.

Під час прес-конференції було також оприлюднено відкритий лист головного редактора газети "Коломийський вісник" Василя ДЕМ`ЯНІВА міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову та начальнику УМВС України в Івано-Франківській області Василю ВАРЦАБІ.

У ньому журналіст спростовує заяву генерал-лейтенанта ВАРЦАБИ про те, що потерпілий (ДЕМ`ЯНІВ. - Ред.) упізнав нападників, і піддає сумніву версію щодо мотивайії злочину, озвучену головним міліціонером області.