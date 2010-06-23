Білорусь шукає альтернативу постачанням російського газу

Газовий конфлікт з "Газпромом" примушує Білорусію шукати альтернативні маршрути постачань природного газу, зокрема в Литві, заявив міністр енергетики Білорусі Олександр Озерець під час зустрічі із своїм литовським колегою Арвідасом Секмокасом.

За повідомленням міністерства енергетики Литви, як одне з можливих рішень Білорусь розглядає можливість одержувати енергоносій з майбутнього терміналу скрапленого газу.

Білорусь повністю залежить від постачань газу з Росії. При цьому майже 95% електроенергії Білорусія одержує, використовуючи протягом року близько 21 мільярда кубічних метрів газу.

"Тому ми, як і ви, прагнемо диверсифікувати джерела енергії і зменшити залежність від російського газу", - наводить слова Озерця РІА "Новости".

Мінськ серйозно розглядає можливість імпорту газу з майбутнього литовського терміналу. Озерець цікавився, якими будуть параметри майбутнього терміналу, планами прокладки нових магістральних газопроводів і не виключив участі Білорусі в цих проектах.

За словами Секмокаса, ініціативи Білорусії важливі і для Литви, тому двосторонні консультації триватимуть: "Ще цього року будуть запропоновані як місце, так і потужність терміналу. Поза сумнівом, ми готові вам допомогти і, ухвалюючи рішення, прагнутимемо врахувати ваші інтереси", - сказав литовський міністр.

Він також звернув увагу на те, що Литва занепокоєна обраним Білорусією місцем для будівництва АЕС і висловив надію, що Мінськ знайде рішення, яке відповідатиме інтересам обох країн: "Це буде явним сигналом до того, що Литва в процесі диверсифікації постачань газу повинна максимально врахувати побажання Білорусі".