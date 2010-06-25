Литвин вирішив очолити процес, якому він не може протистояти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що вибори на місцевому рівні відбудуться 31 жовтня поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зокрема, відповідаючи на запитання газети «Лівий берег»,чи відбудуться вибори саме цього дня, В.ЛИТВИН зазначив: «Думаю, відбудуться». «І це не залежить від бажання чи небажання ЛИТВИНА. Якщо процесу неможливо протистояти, його потрібно, принаймні, очолити», - сказав він.

Разом з тим В.ЛИТВИН наголосив, що у призначенні місцевих виборів на 2011 рік «немає жодного порушення законів і Конституції». «Нинішня ж дата (31 жовтня ц.р.) «прив`язана» до настроїв людей і рейтингів політичних сил, не більше. У законі про місцеві вибори, який прийнятий у 2005-му році, у сьомому пункті перехідних положень записано: у разі, якщо будуть прийняті відповідні зміни до Конституції, депутати і голови, обрані у 2006-му, працюють п`ять років. Таким чином, наступні місцеві вибори мають відбутися у 2011 році. Але зміни не прийняли, а Конституційний Суд, усупереч рекомендації Верховної Ради надати свої висновки до 15-го червня, надав своєрідну відповідь», - сказав спікер.

При цьому керівник парламенту наголосив, що потрібно припинити розмови на тему, відбудуться вибори чи ні. За його словами, «краще зосередитися на тому, щоб забезпечити прийнятні - за нинішньої розстановки сил - правила проведення виборчої кампанії, які потім не змінювалися б у процесі».

«Одночасно - утримати керованість у країні, що в умовах перегонів непросто», - додав В.ЛИТВИН. Керівник парламенту наголосив на важливості ухвалити «збалансований» виборчий закон, що, за його словами, «вигідно всім».

Також В.ЛИТВИН зауважив, що у законопроекті про місцеві вибори, «який зараз обговорюється», є ряд новел, які потребують суттєвого коригування. При цьому керівник парламенту зазначив, що цей документ «поки що не внесений до Верховної Ради, не зареєстрований, тому конкретного автора у нього немає». «Робота над документом продовжується», - сказав він, нагадавши, що цей законопроект, відповідно до Регламенту, буде зареєстрований тільки після розгляду інших законодавчих актів на цю тематику. «Очікую, що на наступному тижні буде розглядатися пропозиція про офіційне визначення дати виборів, потім буде можливість визначитися із законом», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив переконання, що у разі законодавчого закріплення змішаної системи виборів, кандидати, які балотуються по мажоритарній системі, мають висуватися виключно від партій, що убезпечить від «такої кількості перебіжців». Також, на переконання В.ЛИТВИНА, лідери партійних організацій в областях повинні бути лідерами списків, як мінімум, до обласної ради.

В.ЛИТВИН також висловив думку, що перереєстрацію партій проведено не буде, «як і будь-яких інших, відверто адміністративних втручань». «Навряд чи хтось захоче створювати собі проблеми на порожньому місці», - сказав він.

Голова ВР вкотре висловив переконання, що парламентські вибори відбудуться у 2012 році.