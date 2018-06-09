Ніко Ланґе: Я не думаю, що мені слід відмовлятися від своїх оцінок 100 днів Януковича

26 червня голова українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланґе протягом 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали до України.

Нагадаємо, що Фонд Конрада Аденауєра - один з найстаріших міжнародних німецьких Фондів, які працюють в Україні. Лік виданих ним книг, проведених круглих столів, подіумних дискусій, конференцій (всього того, що зміцнює демократію і розвиває мізки) йде на сотні. Робота фонду та його роль - це тема окремої статті. Але затримання і недопущення на територію пострадянської країни співробітника міжнародної організації громадськістю розглядається, як достеменна ознака згортання демократії.

Сьогодні УНІАН поставив панові Ланґе кілька запитань.

Пане Ланґе, як у "Борисполі" поводилися з Вами прикордонники, що вони казали?

З самого початку було зрозуміло, що моє затримання не пов`язано з якимись негараздами в моїх документах. Одразу було зрозуміло, що прикордонники не можуть пояснити, в чому причина мого затримання. Вони були ввічливі, виглядало, що вони діють так, як їм було сказано. Вони попросили мене затриматися в кімнаті для нелегальних мігрантів, які чекають депортації. І поводилися так, як з рештою мігрантів – ввічливо. У цій невеликій кімнатці, яка охоронялася і де перебували люди, чекаючи депортації, я провів весь час. Я теж був ввічливий, добре розуміючи, що питання мого затримання вирішують не прикордонники. Усі десять годин, які я там провів, я був у контакті з посольством, з Німеччиною, з політичними інстанціями Німеччини і ЄС, які цим займалися. За цей час мені дозволяли купити в барі якоїсь їжі, вийти в туалет. О першій ночі мені подзвонили і повідомили, що я можу йти в місто.

Коли мене не пустили до України, я поінформував посольство Німеччини і керівництво Фонду та наших політичних мереж в ЄС і Німеччині. І посольство вело переговори з офісом канцлера і українськими інституціями, щоб краще зрозуміти, яка проблема може бути пов`язана з моїми затриманням.

У пресі прозвучали різні причини Вашого затримання. Зокрема йшлося, що причиною стали Ваші оцінки 100 днів Януковича. А саме, Ваше критичне зауваження, що «протягом перших тижнів після перемоги Віктора Януковича невеликій групі осіб, близькій до президента і прем`єра Миколи Азарова, дуже швидко вдалося захопити контроль над країною. Парламент при цьому відіграє другорядну роль. Опозиція і вільні засоби інформації знаходяться під значним тиском. Лише за кілька тижнів стався відчутний відкат до старих авторитарних шаблонів часів Кучми. Суди і державні органи відкрито ухвалюють рішення відповідно до політики нової влади. Генеральна прокуратура дозволяє використовувати себе для дискредитації опозиції».Ви не відмовлятиметеся від цієї оцінки і зараз?

Після перших ста днів нової влади прозвучало дуже багато аналітичних висновків і оцінок. Це не означає, що кожен опублікований аналіз достовірний, це означає тільки те, що кожна людина має право на оцінку. Я як професійний аналітик прагну давати збалансовані оцінки. Моя критика ніколи не була односторонньою. Я висловлював критичні оцінки і щодо минулої влади в Україні.

Але ж Ви не відмовлятиметеся від раніше даної вами оцінки ста дням Януковича?

Я так розумію, що вся подія була непорозумінням. Мені не треба думати, про те, щоб відмовлятися від цього.

Ваш Фонд і далі працюватиме в Україні, допомагаючи українській демократії?

Я розумію ситуацію так, що ми продовжуємо нашу роботу. Все інше - завдання німецьких і українських офіційних сторін.

У пресі прозвучали коментарі, що інцидент, який відбувся з Вами, був провокацією, щоб зірвати підготовку візиту Януковича до Берліна. Прокоментуйте, будь ласка, цю версію.

Це було непорозуміння. І багато названих речей - це теж непорозуміння. Це не моє завдання аналізувати, хто це зробив і чому. Це завдання української сторони. Я точно знаю тільки те, що Фонд працює в рамках українського законодавства.

Чи правда, що ви організовували візити Бориса Колесникова, Ірини Акімової, Андрія Клюєва до Німеччини?

Це правда. Це відкрита інформація Фонду, яку ми публікуємо і яка абсолютно публічна. На сайті фонду можна дізнатися, що ми робимо, як ми робимо, як ми це фінансуємо. Я організував рейс згаданих вами політиків до президентських виборів до Берліна. Ми були в головному офісі фонду, в МЗС, ми зустрічалися і розмовляли з різними політиками.

А відносини офіційного Києва з Берліном зіпсовані?

Учора була офіційна заява Німеччини щодо інциденту. (Спікер німецького уряду Крістофер Штегманс заявив, що надалі уважно стежитимуть за діями української влади, і висловив надію, що остання не перешкоджатиме роботі німецьких фондів. – Авт.). Мені більше нічого додати.

Записала Маша Міщенко