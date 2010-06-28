Експерти: інцидент у Борисполі матиме негативні наслідки для Януковича

Експерти вважають, що затримання в міжнародному аеропорту «Бориспіль» керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ матиме негативні наслідки для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку експерти висловили в опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна.

Так, директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО відзначив, що затримання в аеропорту «Бориспіль» і спроба депортації з України керівника представництва Фонду Аденауера Н.ЛАНГЕ стало черговим скандалом за участю СБУ. «Питання, на яке поки що немає відповіді: чому й для чого це зробили? Жодних офіційних роз`яснень зроблено не було. Журналісти гадають – чи не пов`язаний «бориспільський інцидент» з критичними оцінками Ніко ЛАНГЕ на адресу нового політичного режиму в Україні?», - сказав політолог.

За словами В.ФЕСЕНКА, якщо це справді так, то очевидним є посилення ідеологічної складової в діяльності СБУ. «Нова тенденція в тому, що об`єктом пресингу з боку СБУ цього разу стали не журналісти й громадські активісти, а міжнародний експерт, який очолює київське представництво Фонду Аденауера, партійного фонду німецьких християнських демократів, які нині правлять в Німеччині. Зовні це нагадує дії російською ФСБ, яка так само діяла проти деяких міжнародних організацій, які працюють в Росії. Ну а якщо пригадати й інші недавні «інциденти» за участю СБУ, то напрошується аналогія і з методами КДБ», - наголошує експерт.

За словами В.ФЕСЕНКА, якщо нинішні дії СБУ «просто примітивна й незграбна «гра» в політичну спецслужбу, яка «охороняє режим», тоді це ще півбіди». «Але якщо СБУ бере на себе політичні й ідеологічні функції, тоді підтверджуються гірші підозри і побоювання з приводу тенденцій розвитку нового політичного режиму в Україні», - додав політолог.

В.ФЕСЕНКО впевнений, що з погляду міжнародної політики «бориспільський інцидент» є серйозним ударом по міжнародній репутації України і по двосторонніх відносинах з Німеччиною – найбільшою і однією з найвпливовіших країн Євросоюзу. Він відзначив, що все це сталося на тлі підготовки візиту Президента України до Німеччини, який має відбутися в серпні. «Фактично СБУ завдала удару і по міжнародній репутації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Адже Віктор Федорович дуже піклується про те, аби мати респектабельний вигляд в очах Заходу», - додав В.ФЕСЕНКО.

Він не виключає, що цим інцидентом Президента спеціально хотіли підставити. «Можливо, цей інцидент якраз і спрямований на те, аби зіпсувати відносини нового українського Президента із західними партнерами? Але тоді виникає ще одне питання: а в чиїх інтересах діяла СБУ, провокуючи інцидент у Борисполі?», - сказав експерт.

Директор Київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ упевнений, що інцидент з Н.ЛАНГЕ не був випадковістю чи непорозумінням. «Мені видається, що це приватна думка нинішніх відповідальних чиновників про те, хто може бути персоною нон грата, і хто веде антиукраїнську, як їм здається, діяльність», - відзначив він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ нагадав, що раніше такими вважалися мер Москви Юрій ЛУЖКОВ і депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН, а зараз, за його словами, вважаються ті, хто інтерпретує як негативні ті процеси, які відбуваються в Україні. «Але коли справа дійшла до високих інстанцій, мабуть, було ухвалено рішення, що шкурка вичинки не варта. Створення проблем в міжнародних відносинах через постаті другорядної, неполітичної, не має сенсу. Ніхто не інтерпретував як початок згортання демократії те, що свого часу до України не впускали російських експертів чи політиків, що було обурливо, – їх справді не пустили. А Ніко ЛАНГЕ впустили, тому говорити про початок згортання демократії поки що рано», - вважає експерт.

У свою чергу директор групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ переконаний, що даний інцидент був санкціонований вищим керівництвом служб, які приймали рішення про допуск Н.ЛАНГЕ в Україну. «Як відомо, прикордонна служба є лише виконавцем волі СБУ», - відзначив він.

Експерт також вважає, що інцидент матиме негативні наслідки і для самого В.ЯНУКОВИЧА, і для України. Він нагадав, що на серпень запланований офіційний візит Президента України до Німеччини, тоді як канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ входить у керівництво Фонду Конрада Аденауера, і, по суті, сам фонд є урядовим інститутом ФРН. «Це не може не позначитися як на двосторонніх українсько-німецьких відносинах, так і на відносинах України і Європейського Союзу», - переконаний експерт.

«Мені видається, Президентові варто не пропустити цей інцидент, і розібратися з тими людьми, які його підставили, тому що В.ЯНУКОВИЧ напевне не знав про такий сценарій, і, щоб погасити цей скандал, він повинен був би звільнити тих чиновників, насамперед в СБУ, які прийняли це скандальне рішення», - відзначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Він нагадав, що навіть за президентства Леоніда КУЧМИ не було таких інцидентів із затриманням західних експертів. «Це затримання виглядає як покарання Ніко ЛАНГЕ за висловлену ним особисто думки про згортання демократії в Україні», - відзначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Директор Київської філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ навпаки, не виключає, що інцидент з Н.ЛАНГЕ був непорозумінням. «Хіба мало які документи викликали сумнів у прикордонників, буває таке з будь-якими громадянами. Але я допускаю цілком, що йдеться про застарілу хворобу України, яка народилася при Вікторі ЮЩЕНКУ, коли іноземним громадянам, які висловлюють особисту думку, неугодну владі, можуть забороняти в`їзд в Україну», - відзначив він.

В.КОРНІЛОВ наголосив, що досі не дозволено в`їзд до України російських політиків і журналістів, які потрапили до «чорних списків» при Президентові В.ЮЩЕНКУ. «Ми пам`ятаємо, як нам українські політики й ЗМІ пояснювали, що держава має на це право – не допускати в країну тих, хто критикує українську владу, і це не суперечить українському законодавству. Я не хотів би, аби нинішня влада повторювала помилки Віктора ЮЩЕНКА, зокрема щодо обмеження свободи слова й свободи пересування іноземних громадян, і дуже сподіваюся, що такі інциденти не повторюватимуться ні щодо громадян Німеччини, ні щодо громадян Росії», - додав російський експерт.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

27 червня прес-секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявив, що МЗС з`ясовує з владою України обставини інциденту з Н.ЛАНГЕ.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні Фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.