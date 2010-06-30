Герман каже, що спецслужби мали підстави не пускати Ланге в Україну

Служби, які не пропускали в Україну керівника представництва Фонду Аденауера у Києві Ніко ЛАНГЕ мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

Про це повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН на прес-конференції в Києві.

За словами Г.ГЕРМАН, сьогодні цей інцидент серйозно вивчається, і тому коментувати до завершення розслідування, давати оцінки діям українських спецслужб вона не хоче і не має на це повноважень. «Я скажу лише одне – що ці органи, які приймали рішення, в тих довідках, які вони подали, наводять дуже серйозну аргументацію, чому вони вчинили саме так», - сказала Г.ГЕРМАН.

У той же час, вона попросила зачекати результатів розслідування, оскільки подібний конфлікт дуже серйозно може вплинути в тому числі й на міжнародну репутацію держави. Вона підкреслила, що потрібно бути дуже обережним, «щоб тут не наламати дров, бо все, що стосується іміджу України, її відносин з державами-сусідами, потребує великої обережності».

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

27 червня прес-секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявив, що МЗС з`ясовує з владою України обставини інциденту з Н.ЛАНГЕ.

29 червня Міністерство закордонних справ України заявило, що утримується від коментарів щодо інциденту із забороною на в’їзд в Україну Н.ЛАНГЕ.

Водночас голова Комітету з питань Європи Бундестагу Німеччини Гунтер КРІХБАУМ в інтерв’ю Deutsche Welle закликав владу України з повною серйозністю поставитися до інциденту із затриманням в аеропорту «Бориспіль» керівника представництва Фонду Аденауера у Києві Ніко ЛАНГЕ.

“Важливо, аби зараз відбулося повноцінне розслідування інциденту. Ми дуже стурбовані. І це стосується не лише умов роботи німецьких фондів в Україні. Йдеться про значно більше. Йдеться насамперед про те, яке значення має свобода слова і вираження думки в Україні, яка постійно заявляє про прагнення наближатися до європейських стандартів. Свобода вираження думки потрібна не лише фондам, але й громадським організаціям, усім громадянам”, - сказал Г.КРІХБАУМ.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.