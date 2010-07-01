Яценюк представив у ВР іронічний законопроект

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК представив у Верховній Раді іронічний законопроект щодо проведення місцевих виборів.

Народні депутати не голосували за цей проект закону, оскільки розглянути два альтернативних, і один із них, автором якого є депутат від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, парламент ухвалив у першому читанні.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на трьох сторінках виклав у доступній формі суть закону, внесеного Партією регіонів, який викладено на 208 сторінках. За його словами, своїм законопроектом Партія регіонів хоче одного – «домінування однієї політичної сили» в Україні.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, запропонованим ним законопроектом передбачено, що право висунення кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови мають лише місцеві організації тих партій, які прийняли рішення та утворили коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді Україні, яка є чинною на момент прийняття цього закону, а також партії-сателіти цих депутатських фракцій.

Проектом закону пропонується визначити, що до участі у виборах депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не можуть бути допущені місцеві організації тих партій, які містять у своїй назві слово “зміни” або інші співзвучні слова.

Згідно з законопроектом, Центральна виборча комісія при прийнятті рішення про затвердження результатів місцевих виборів повинна забезпечити представництво партій, які прийняли рішення та утворили коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді Україні, у наступній пропорції: найбільша за чисельністю партія – не менш як 75%; інші партії – разом не менш як 20%, які розподіляються між ними у рівних пропорціях.

У документі зазначається, що остаточні пропозиції з питань розподілу місць серед депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів подаються Кабінетом міністрів України за погодженням з Президентом України не пізніше як за три дні до дати виборів безпосередньо до голови ЦВК.

Також проектом закону передбачається, що територіальні виборчі комісії формуються ЦВК виключно за поданнями місцевих організацій партій, які прийняли рішення та утворили коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді, а також партій-сателітів цих депутатських фракцій.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК пропонує встановити, що на період повноважень діючого Президента України визнати таким, що втратив чинність, закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”, а вибори Київського міського голови не проводити.

Під час обговорення народні депутати розуміли, що йдеться про викладення, як зазначав А.ЯЦЕНЮК, «бажань Партії регіонів».

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначив, що після подання такого законопроекту А.ЯЦЕНЮК може претендувати на роль лідера опозиції. За словами М.ЧЕЧЕТОВА, на сьогодні можна поставити питання «про коронацію вас (йдеться про А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) як лідера об’єднаної опозиції». Він підкреслив, що після сьогоднішнього виступу і такого законопроекту лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО «вам и в подметки не годится». «Яка мета вашого виступу: ви хотіли самокоронуватися як лідер об’єднаної опозиції чи ви хотіли, щоб ми вас разом коронували?», - пожартував М.ЧЕЧЕТОВ, звертаючись до А.ЯЦЕНЮКА.

У відповідь А.ЯЦЕНЮК зазначив, що чим більше коаліція пропонуватиме таких законопроектів, як внесений Партією регіонів щодо проведення виборів до місцевих органів самоврядування та мерів, у яких багато норм суперечить Конституції України і які «брутально порушують будь-які основи демократії», тим швидше в Україні «з’явиться єдиний фронт проти вас». А.ЯЦЕНЮК зазначив: «А хто його очолить – побачимо».