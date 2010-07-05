Суддя узявся за читання недогризеної справи Зварича

Справу за обвинуваченням в хабарництві колишнього голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА Апеляційний cуд Києва почне розглядати по суті у серпні.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Апеляційному суді Києва, зауваживши, що суддя, якому передано матеріали цієї справи, знайомиться з ними.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА за 8 епізодами одержання хабарів.

Як повідомили в прокуратурі, екс-глава Апеляційного адміністративного суду Львівщини Ігор Зварич, в процесі ознайомлення зі своєю справою виривав і гриз сторінки. В цілому йому вдалося зіпсувати 600 листів. У слідстві навіть обговорювали версію, що адвокати потім виносили вирвані сторінки і викидали, намагаючись у такий спосіб відстрочити почало судна. Але у слідчих були копії, і все відновили в лічені дні.

А генпрокурор Олександр Медведько заявив, що співробітники прокуратури, через службову недбалість яких суддя-колядувальник зміг зіпсувати 600 сторінок своєї кримінальної справи, були звільнені.