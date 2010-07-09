Арештом Діденка влада намагається завадити ТСК ВР з "газу Фірташа"?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що влада намагається через арешт колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА перешкодити роботі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин передачі природного газу компанії «РосУкрЕнерго» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Києві.

«Розуміючи, що спеціальна слідча комісія Верховної Ради розбирається в усіх деталях і буде оприлюднювати всю інформацію для України і для світу, вони будуть робити адекватні висновки, що ЯНУКОВИЧ, голова СБУ ХОРОШКОВСЬКИЙ, керівник Адміністрації Президента ЛЬОВОЧКІН, міністр палива та енергетики БОЙКО і права рука ЯНУКОВИЧА – ФІРТАШ причетні до цього, і вони несуть за це пряму відповідальність. Вони хочуть попри все забрати 5,4 млрд. доларів на свої тіньові рахунки для того, щоб не дати спеціальній слідчій комісії розгортати цю роботу. Вони, по суті, починають заарештовувати тих людей, які можуть дати свідчення спеціальній слідчій комісії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також нагадала, що СБУ не допустила представників парламентської ТСК у слідчий ізолятор до екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. «Хоча народні депутати мають таке право - заходити у слідчий ізолятор і брати покази для слідчої комісії - вони заборонили допускати до МАКАРЕНКА представників слідчої комісії, хоча це прямо суперечить закону», - додала вона.

За її словами, І.ДІДЕНКО у понеділок, 12 липня, мав свідчити на засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо обставин навколо спірних 11,1 млрд. кубомтрів газу.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що І.ДІДЕНКО був заарештований без виклику до Служби безпеки України.

Вона підкреслила, що її команда і надалі захищатиме права І.ДІДЕНКА й А.МАКАРЕНКА в судових інстанціях.

«Ситуація непроста, тому що після так званої судової реформи вони підпорядкували усі суди собі і всіх суддів поставили, по суті, перед загрозою звільнення, а після судової реформи жоден суддя, який прийме рішення проти влади, проти ЯНУКОВИЧА, проти їхніх інтересів, на своїй посаді не залишиться. Безумовно, складно розраховувати на те, що рішення суду будуть на користь справедливості. Це, до речі, й довело судове рішення щодо пана МАКАРЕНКА, але, незважаючи на це, ми будемо йти в суд, ми будемо доводити правоту і служіння державним інтересам і пана МАКАРЕНКА, і пана ДІДЕНКА», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерівй ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Держмитслужби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України

Сьогодні, 9 липня, СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.