Якби Бойко не продав ММК ім. Ілліча Ахметову, його розтоптали би в пил?

Регіонал Михайло Чечетов вважає продаж ММК ім. Ілліча Рінату Ахметову єдиним правильним рішенням в ситуації, що склалася навколо меткомбінату. Про це політик заявив під час інтернет-конференції на сайті «Ліга» , відповідаючи на питання про ситуацію, що мала місце на ММК ім. Ілліча, акції якого у результаті сконцентрував у себе Ахметов. Автор запитання підозрює, що спеціально була розіграна схема, коли Бойку створювалися штучні проблеми, а потім Ахметов запропонував своє плече і викуп "проблемного" підприємства, а у Бойка, просто не залишалося іншого виходу, окрім як погодитися.

«На світовому ринку панують могутні транснаціональні корпорації, і якщо Україна виходитиме на світовий ринок, образно кажучи, малими підприємствами, до складу яких входить чоловік, дружина, теща і собака, то нас, як бліх, подавлять ще на кордоні, розтопчуть, перетворять на пил, - пояснив Чечетов. - На світовий ринок можуть виходити великі корпорації з могутніми економічними і фінансовими плечима, і я думаю, якраз зараз і створена найбільша в Європі металургійна компанія, яка може і наростити обсяг виробництва, і збільшити кількість робочих місць, підвищити зарплату працівникам і інше. Я думаю, це єдине правильне рішення, яке в цій ситуації було прийнято, і воно відповідає і інтересам країни, і інтересам підприємств, що увійшли до цієї могутньої компанії, і, головне, сотням тисяч простих людей, які матимуть робочі місця і отримуватимуть гідну заробітну плату».