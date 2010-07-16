«Русское единство» розкритикувало «газовий прорив» Януковича

Лідер Всекримського руху "Русское единство" Сергій АКСЬОНОВ заявляє, що громадяни України, які голосували за нову владу на президентських виборах, не уповноважували її підвищувати тарифи на газ.

Про це кореспондентову УНІАН повідомили в прес-службі "Русского единства".

Як вважає С.АКСЬОНОВ, ті, хто вітав прихід на ключові позиції представників Партії регіонів, "очікували від них протилежного".

"Саме в цьому ключі - як базис для оновлення економіки - суспільство сприйняло домовленості з Росією. В їх світлі різке підвищення тарифів на газ виглядає, м`яко кажучи, нелогічно", - зазначив С.АКСЬОНОВ.

"Припустимо навіть, що таке підвищення - життєво необхідно. Але суспільство повинне отримати повну картину: які ще товари й послуги цей "газовий прорив" за собою потягне, як держава має намір пом`якшити удар по кишені своїх громадян тощо. З нами ж чинять, і вже не вперше, як із населенням окупованої території, яке достатньо поставити перед фактом. Якщо влада не пояснює своїх дій народу, це не дружня народу влада", - заявив лідер "Русского единства".

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики постановою від 13 липня підвищила з 1 серпня роздрібні ціни на природний газ для населення на 50%.