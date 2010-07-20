Предстоятель УАПЦ нагадав Януковичу, хто сином Божим назоветься

Предстоятель Української автокефальної православної церкви, митрополит Київський і всієї України Мефодій звернувся до Президента України Віктора Януковича з закликом «проявити акт милосердя та сприяти звільненню з під варти заарештованих колишнього керівника Державної митної служби України А.В.Макаренка та першого заступника голови НАК «Нафтогаз-України» І.М.Діденка».

«Обов’язок Святої Церкви не втручатися у державні справи, але разом із тим молитися та милосердно клопотатися за кожну людину, яка потрапила в біду», - стверджує митрополит УАПЦ. Він переконаний, звільнення на поруки стане «величним миротворчим актом», адже «у Святому Письмі сказано: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться». Мт.5:9». При цьому митрополит Мефодій переконаний, що «названі особи не уникатимуть співпраці зі слідством, сприятимуть встановлення істини по справі, а таке рішення консолідуватиме наше суспільство».