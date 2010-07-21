Начальник Генштабу: нові літаки надто дорогі для нас

Найближчим часом для потреб Повітряних сил Збройних сил України не планується придбання нової авіаційної техніки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявив учора начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО під час відвідування Вінницького гарнізону, де дислокується командування Повітряних сил ЗСУ.

“На даний час у нас підписані контракти на 68 млн. грн., і до кінця цього року ми “поставимо на крило” 14 літаків. У наступному році ми плануємо повністю відновити технічний стан ще 32 літаків і таким чином стабілізувати обстановку в Повітряних силах Збройних сил України”, - заявив начальник Генштабу.

Він також наголосив, що “Повітряні сили сьогодні спроможні виконувати завдання за бойовим призначенням”.

Водночас, Г.ПЕДЧЕНКО зауважив, що незадоволений нинішнім станом авіаційної техніки Повітряних сил ЗСУ.

“Стан літаків сьогодні такий, що потребує прийняття рішень на державному рівні”, – зазначив він.

Говорячи про можливість придбання найближчим часом нової авіатехніки, начальник Генерального штабу ЗСУ заявив, що на даний час купівля нових літаків не планується.

“Нова техніка дуже дорога. Треба реально дивитися на бюджет, на спроможність держави. На найближчу перспективу ми ставимо завдання відновити технічний стан тих літальних апаратів, які потрібні Збройним силам. Їх комплект вже визначений”, – сказав Г.ПЕДЧЕНКО.