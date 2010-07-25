Спікер Держдуми про бойові завдання, бажання народів і подарунок морякам

Командувачі Чорноморського флоту РФ і Військово-морських сил України висунули ініціативу спільно святкувати День флоту України і День Військово-морського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ заявив сьогодні журналістам у Севастополі, де він бере участь у святкових заходах з нагоди Дня ВМФ Росії.

«Сьогодні я почув ініціативу командувачів Чорноморського флоту Росії і (ВМС) України про те, щоб наступне свято, наступний День ВМФ, провели сили України і Росії тут, у Севастополі, разом. Думаю, що це бажання народів України і Росії», сказав спікер Держдуми РФ.

На думку Б.ГРИЗЛОВА, «у Севастополі сьогодні проведено чудове свято, яке показало всю потужність нашого російського флоту, вміння моряків виконувати поставлені завдання, у тому числі й бойові».

Він також вважає, що цього року «зроблений великий подарунок морякам – продовжено термін оренди бази в Севастополі для ЧФ РФ на 25 років, починаючи з 2017 року, і ще плюс 5 років після цього за домовленістю сторін».

Як акцентував Б.ГРИЗЛОВ, «ми ратифікували цю угоду одночасно Держдумою РФ і Верховною Радою України. Я думаю, що ця одночасна ратифікація саме символізує бажання народів двох країн бути разом, вирішувати разом бойові завдання, разом відстоювати інтереси наших народів».