ВО "Батьківщина" про Печерський суд і російські сценарії

Російські сценарії зняття опозиційних сил з виборів в Україні не пройдуть.

Таке переконання висловив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Роман ІЛИК, повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації.

«Вони випробовують громадянське суспільство на міцність. Це своєрідна розвідка перед основним боєм. Якщо влада не відчує спротиву, вона діятиме ще жорсткіше. І це стосується кожного без винятку, а не лише партії «Батьківщина», - вважає він.

Р.ІЛИК повідомив, що через органи юстиції та Печерський суд міста Києва влада намагається заблокувати участь партії ВО «Батьківщина» у місцевих виборах не лише на Львівщині, а й на Київщині.

Він нагадав, що 3 липня відбулася партійна конференція обласної організації, але управління юстиції відмовилося зафіксувати зміни, ухвалені на цій конференції. Зокрема, щодо зміни керівництва обласною організацією "Батьківщини" - з Івана ДЕНЬКОВИЧА, якого вже виключили з БЮТу, на Р.ІЛИКА.

«Якийсь клерк з київських органів юстиції дав вказівку клерку у львівському управлінні, і тому зміни не реєструють», - зазначив Р.ІЛИК. Він також продемонстрував оригінал свідоцтва про реєстрацію організації та печатку, якою володіє як голова львівської «Батьківщини».

8 серпня, за словами Р.ІЛИКА, сплив термін, коли управління юстиції мало зареєструвати зміни у керівництві. «Цього не сталося. Тепер ми готові до рішучих дій. Про Львівщину говоритиме на лише Київ, я вам обіцяю, про це говоритиме і Європа», - зауважив голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина». Він уточнив, що “найближчим часом міська організація пікетуватиме обласне управління юстиції – в акції візьмуть близько 500 осіб”.

Лідер львівської «»Батьківщини» також зазначив, що статтею 4 Закону України «Про політичні партії в Україні» забороняється втручання органів державної влади у внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 23 травня 2001 року № 6-рп/2001 судам не підвідомчі скарги «на акти і дії об’єднань громадян, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньо організаційної діяльності або їх виключної компетенції».

Р.ІЛИК наголосив: «Це чиста політика. Бажання знищити опозицію, бажання знищити демократію, бажання знищити «Батьківщину».

«З часу незалежності України і до сьогодні не було жодного втручання судами у партійні справи, - заявив він. - Але нова влада має своїх кумирів, а тому ставить вистави за їхнім сценарієм. Саме ПУТІН, ставши президентом, розпочав цілеспрямовану і нищівну боротьбу з опозицією, знімаючи за допомогою судів та органів юстиції з виборів усіх неугодних конкурентів. Та Україна - не Росія. Тут такий сценарій не пройде. Так, деякі люди розчаровані, зневірені, але повірити у те, що кожен четвертий львів’янин так просто відмовиться від свого права вибору – приречено. 27 тисяч членів львівського обласного осередку ВО «Батьківщина» та сотні тисяч наших виборців (за Юлію ТИМОШЕНКО на президентських виборах проголосувало 86% львів’ян), готові відстояти своє виборче право».

Р.ІЛИК заявив, що має інформацію, що “на столі губернатора Василя ГОРБАЛЯ лежить список мажоритарників, яких треба буде зняти з виборів з політичних мотивів”. Він сказав, що знає навіть прізвища, але відмовився їх назвати. Зауважив лише, що серед них є представники і «Батьківщини», і «Нашої України».

Р.ІЛИК вкотре спростував заяви екс-керівника «Батьківщини» І.ДЕНЬКОВИЧА про те, що він начебто займається підготовкою партії до виборів: «Журналісти люблять, коли їм наводять факти. ДЕНЬКОВИЧ офіційно є членом коаліції з Партією регіонів. Він цілеспрямовано дискредитував у ЗМІ лідера партії Юлію ТИМОШЕНКО. За грубе порушення Статуту та зраду інтересів партії його виключено з «Батьківщини». То у який спосіб ця людина може займатись виборчою кампанією «Батьківщини»? Ніяк».