Янукович дав Мартинюку орден

"За розбудову незалежної Української держави..."

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА орденом Ярослава Мудрого IV ступеня. Як ідеться у розміщеному на сайті Президента тексті указу глави держави від 16 серпня, А.МАРТИНЮК удостоєний ордена за “визначний особистий внесок у розбудову незалежної Української держави, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність”. Як відомо, 16 серпня А.МАРТИНЮК відзначає 60-річний ювілей.

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