Янукович просить припинити палити стерню

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до селян з вимогою не спалювати стерню в умовах, коли існують реальні загрози виникнення пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві на селекторній нараді з керівниками регіонів держави, присвяченій ситуації щодо пожежної безпеки.

«Окремо хотів би звернутися до наших селян. Дорогі колеги, ми дуже цінуємо вашу працю. Ми з великою повагою ставимося до хліборобів. Але я вас дуже прошу: припиніть палити стерню!» - наголосив Президент і додав: «Як кажуть, не викликайте біду, тому що вона поруч».

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на складну ситуацію і наслідки пожеж у Російській Федерації, а також у Білорусі та деяких інших країнах. «Тому нам з вами треба витримати цей час для того, щоб не допустити великої біди», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.