ДПАУ заперечує факт арешту рахунків Чорноморської ТРК

Голова Державної податкової адміністрації України Олександр ПАПАЇКА заперечує факт арешту рахунків Чорноморської телерадіокомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Результатів цієї перевірки ми поки що не знаємо, податкова адміністрація нікого, нічого не заарештовує, вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджетом. Ми ні з ким не боремося, ми всіх закликаємо до відповідальності, до рівноправних відносин», - відзначив голова ДПАУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня голова Кримської республіканської партійної організації «ВО «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО заявив про те, що в Криму заарештовано рахунки Чорноморської телерадіокомпанії.

За словами А.СЕНЧЕНКА, відповідно до рішення суду щодо осіб, які ніколи не мали жодного стосунку до телерадіокомпанії «Чорноморська», майно телекомпанії перебуває під арештом, а Контрольно-ревізійне управління ретельно перевіряє ЧТРК.

Він відзначив, що телекомпанія досі не може одержати від силових структур документи, відповідно до яких було заарештовано її майно, а, відповідно, не може захищати свої права.

За словами А.СЕНЧЕНКА, ЧТРК оскаржуватиме дії податкової в суді.

Також він заявив, що у Чорноморської ТРК у зв`язку з арештом рахунків виникли проблеми в роботі.