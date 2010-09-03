Соболєв вважає, що Тігіпко підписав собі вирок

Лідер опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ вважає, що віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО сам собі виніс «вирок», підписавши проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи ініціативу фракції КПУ щодо відставки С.ТІГІПКА.

С.СОБОЛЄВ поки не зміг сказати, чи підтримуватиме фракція БЮТ відставку С.ТІГІПКА.

Водночас він зауважив, що саме С.ТІГІПКО є ключовим автором цього “жахливого” проекту Податкового кодексу, і нехай парламентська коаліція спочатку сама розбереться всередині себе.

«Але в нашій фракції настрої однозначні, що фактично авторство С.ТІГІПКА і його підпис під цим Податковим кодексом - вирок, який він сам собі підписав, коли вносив цей кодекс з АЗАРОВИМ. Але яке рішення буде фракції, я не готовий зараз сказати», - сказав С.СОБОЛЄВ.