Тимошенко пригрозила дипломатам, що може махнути рукою на вибори
Просить європейські інституції втрутитися
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО просить міжнародні структури дати адекватну оцінку тим подіям, які вже сьогодні ставлять під сумнів проведення чесних і демократичних місцевих виборів в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з дипломатичним корпусом іноземних країн.
«Якщо Парламентська Асамблея Ради Європи, Моніторинговий комітет, ключові європейські інституції зараз не втрутяться в дипломатичних межах в цей процес, наша політична сила просто вимушена буде оголосити про вихід з політичного процесу та з виборів до місцевих органів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона наголосила, що нині через шахрайство в судах робиться все, аби не «Батьківщина» брала участь у виборах, а її клони, які утворюються представниками діючої влади. «Я думаю, що у нас є час це виправити, якщо Президент України, перебуваючи в Німеччині, чітко сказав, що місцеві вибори це буде тест для нової влади на дотримання всіх демократичних норм», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.