Тимошенко пригрозила дипломатам, що може махнути рукою на вибори

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО просить міжнародні структури дати адекватну оцінку тим подіям, які вже сьогодні ставлять під сумнів проведення чесних і демократичних місцевих виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з дипломатичним корпусом іноземних країн.

«Якщо Парламентська Асамблея Ради Європи, Моніторинговий комітет, ключові європейські інституції зараз не втрутяться в дипломатичних межах в цей процес, наша політична сила просто вимушена буде оголосити про вихід з політичного процесу та з виборів до місцевих органів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що нині через шахрайство в судах робиться все, аби не «Батьківщина» брала участь у виборах, а її клони, які утворюються представниками діючої влади. «Я думаю, що у нас є час це виправити, якщо Президент України, перебуваючи в Німеччині, чітко сказав, що місцеві вибори це буде тест для нової влади на дотримання всіх демократичних норм», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.