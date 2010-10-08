Парламент вирішив не чіпати депутатів-сумісників

Верховна Рада України відмовилася розглянути сьогодні питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, які суміщають депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ наполягала, щоб дане питання розглядалося до голосування за зміни до закону про Регламент Верховної Ради, але головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що оскільки розгляд законопроекту про внесення змін до Регламенту вже розпочався, то переривати цей процес не можна.

Він пообіцяв, що після голосування за закон, яким внесено зміни до Регламенту ВР, одразу винесе на розгляд питання про депутатів-сумісників.

Питання про депутатів-сумісників було останнім у порядку денному роботи парламенту на сьогодні. А.МАРТИНЮК поставив на голосування пропозицію одразу після голосування за зміни до Регламенту розглянути питання про депутатів-сумісників, однак парламент відхилив її.