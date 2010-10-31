У Черкасах породіль і хворих ветеранів лишили без бюлетенів
11:43, 31 жовтня 2010Політика
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Дослідили регіонали
В Черкасах на спеціальних дільницях не вистачає або зовсім немає бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати Черкаської обласної ради.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі черкаського обласного штабу Партії регіонів.
За даними штабу, не вистачає бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати облради на виборчій дільниці в Черкаській обласній лікарні.
Водночас, на дільницях у черкаському пологовому будинку №1 та в обласному госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни взагалі немає бюлетенів.
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