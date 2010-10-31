У Черкасах породіль і хворих ветеранів лишили без бюлетенів

В Черкасах на спеціальних дільницях не вистачає або зовсім немає бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати Черкаської обласної ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі черкаського обласного штабу Партії регіонів.

За даними штабу, не вистачає бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати облради на виборчій дільниці в Черкаській обласній лікарні.

Водночас, на дільницях у черкаському пологовому будинку №1 та в обласному госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни взагалі немає бюлетенів.