Аваков просить суд заборонити називати Кернеса переможцем

Представники кандидата у мери Харкова від «Батьківщини» Арсена АВАКОВА уже подали скаргу до територіальної виборчої комісії і прокуратури, а також позов до Харківського адміністративного суду щодо неможливості оголошення результатів виборів мера Харкова, доки суди не ухвалять рішення щодо фактів численних фальсифікацій, виявлених в ході виборів та підрахунку голосів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Батьківщини".

В заяві, переданій агентству, зазначається, що сьогодні члени харківської "Батьківщини" виявили в сейфі керівництва однієї з виборчих комісій пачку невикористаних бюлетенів. "Причому знахідку виявили вже після того, як дільнична комісія здала до міської виборчої комісії всі протоколи, використані та невикористані бюлетені, а також усі відповідні акти. На виявлених невикористаних бюлетенях, тим не менш, була проставлена печатка», - наголошується у заяві партії.

В «Батьківщині» наголошують, що попереджали про те, що влада друкує сотні тисяч фальшивих бюлетенів. "Тепер ми знайшли підтвердження того, що ці бюлетені готували саме для фальсифікації волевиявлення харків’ян. Ні для кого не є секретом, що різниця між основними конкурентами в Харкові мінімальна. Скільки ще таких невикористаних, але проштампованих бюлетенів лежить по сейфах на інших дільницях, можна лише здогадуватись», - йдеться в заяві.

Партія «Батьківщина» вимагає негайного порушення кримінальної справи за фактом виявлення зайвих бюлетенів, а також за іншими фактами фальсифікацій під час виборів у Харкові.

«Ми категорично наполягаємо, що результати виборів у Харкові не можуть бути оголошені, поки суд не дасть належну правову оцінку заявленим фактам та не назве винних у спотворенні результатів голосування», - підкреслили у «Батьківщині».

У свою чергу А.АВАКОВ на брифінгу у Харкові також зауважив, що на двох дільницях, де він вважався лідером, були визнані недійсними бюлетені, у яких не було штампу «вибув» навпроти кандидата від Народного руху України Олександра ДЕНИСЕНКА, який зняв свою кандидатуру. При цьому, акцентував А.АВАКОВ, на інших ділянках були виявлені протоколи, де навпроти прізвища ДЕНИСЕНКА було проставлена цифра голосів, які харків’яни за нього віддали.

На думку А.АВАКОВА, це підтверджує, що «під час голосування і при підрахунку голосів були виявлені численні порушення, які носили системний характер».

«Ми подаємо позов до Харківського адміністративного суду з вимогою зупинити підрахунок голосів, тому що факти, які були оприлюднені, не дозволяють встановити істинний результат», - сказав А.АВАКОВ.

На його думку, у Харкові необхідно провести перерахунок голосів, оскільки немає впевненості у об’єктивності результату виборів.

«Ніякої довіри щодо об’єктивності підрахунку ТВК немає. Моя думка - потрібний перерахунок голосів. І нарікати на втому людей або складність процедури не треба - занадто про серйозні речі йде мова», - підкреслив А.АВАКОВ.