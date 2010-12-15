Янукович розповів латвійському колезі, в чому національний інтерес України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що національний інтерес України полягає у забезпеченні надійної комунікації між світовими економічними центрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції із Президентом Латвії Валдісом ЗАТЛЕРСОМ, яка відбулась сьогодні у Ризі.

Президент України підкреслив, що сучасна ситуація, викликана світовою економічною кризою, потребує об’єднання міжнародних зусиль з метою подолання його наслідків.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив велику роль, зокрема, Росії, яка, за його словами, була, є і буде вагомим гравцем на світовій арені як держава, що має величезний економічний потенціал.

«Україна, будучи великим торговельним партнером Росії, зацікавлена у тому, щоб відносини української сторони і Європейського Союзу були збалансованими. До того ж, Україна має велику відповідальність як транзитна держава. І ми зацікавлені у тому, щоб об’єднувати у різних питаннях, наприклад, щодо транспортування газу, зусилля постачальника газу – Росії, а також Європи як великого споживача. І забезпечити стабільність цих відносин, здійснюючи функцію транзитної держави», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він заявив: «Україна зацікавлена завжди бути надійним мостом між великими, потужними економічно розвинутими центрами у світі, як Європа, Росія, Сполучені Штати Америки».

«Роль України – об’єднувати зусилля цих глобальних економічних центрів і, звичайно, знайти свій національний інтерес. Тому ми відносини з нашими партнерами будуємо відповідно із нашими інтересами. В основу нашої політики буде покладений прагматизм», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.