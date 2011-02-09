Азаров звільнив гречку від ввізного мита

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив до 1 листопада 2011 р. звільнити від ввізного мита гречану крупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Є доручення прем`єра до 1 листопада звільнити від ввізного мита і ПДВ гречану крупу”, - сказав він.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, таким чином, вдасться вийти на цінову політику відносно гречаної крупи “в діапазоні 13-14 грн.”.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр аграрної політики і продовольства України М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що уряд веде переговори з Китаєм щодо імпорту в Україну 15-20 тис. тонн гречаної крупи з Китаю.

Кабмін постановою №1102 від 29 листопада 2010 р. вніс зміни до переліку об`єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання в 2010-2011 рр. Згідно з документом, з 1 січня по 30 червня 2011 року гречка внесена до переліку об`єктів державного цінового регулювання.

Довідка УНІАН. Останніми роками виробництво гречки в Україні постійно скорочувалося: виробництво гречки урожаю 2009 року становило 188,6 тис. тонн; урожаю 2008 року – 241 тис. тонн; урожаю 2007 року – 217,4 тис. тонн.

На 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.