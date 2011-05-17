Вибори мера Києва пройдуть цієї осені?
"Попов працює"
Вибори мера Києва пройдуть цієї осені. Відразу декілька депутатів Київради на умовах анонімності заявили «Сегодня» про високу ймовірність проведення голосування.
Влада нібито на це піти готова, і вже формуються передвиборні штаби в Партії Регіонів, а Олександр Попов навіть представив главам районів свого керівника штабу — народного депутата від НУНС Валерія Борисова (колишнього заступника мера при Омельченкові). І навіть, нібито, перед ПР у столиці поставлено завдання — узяти 15% за партійними списками і 40% по мажоритарці.
Втім, офіційно наближення виборів у КМДА не підтверджують. Проте джерело в керівництві Партії Регіонів заявило газеті, що ймовірність переобрання мера і Київради цього року 50 на 50. Тобто таки існує. Досі, нагадаємо, найбільш вірогідним вважався варіант проведення виборів восени 2012 року — разом з парламентськими. Вважалося, що до того часу Попов якраз наростить свій рейтинг. А раніше проводити небезпечно — може програти.
Що ж змінилося? У ПР сказали, що, згідно з останніми соцопитуваннями, рейтинг Попова (після заяв про земельну корупцію при Черновецькому) росте і він вже наздоганяє Віталія Кличка. А тому є думка, що краще не втрачати момент (адже Бог його знає, що буде через рік) і вирішити питання про владу в Києві прямо зараз. У КМДА не так давно заявляли, що розраховують цього року одержати від Кабміну 400 млн. грн. на реконструкцію ліфтів і іншого комунального господарства. Мабуть, щоб кияни відчули — Попов працює.