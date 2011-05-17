Вибори мера Києва пройдуть цієї осені. Відразу декілька депутатів Київради на умовах анонімності заявили «Сегодня» про високу ймовірність проведення голосування.

Влада нібито на це піти готова, і вже формуються передвиборні штаби в Партії Регіонів, а Олександр Попов навіть представив главам районів свого керівника штабу — народного депутата від НУНС Валерія Борисова (колишнього заступника мера при Омельченкові). І навіть, нібито, перед ПР у столиці поставлено завдання — узяти 15% за партійними списками і 40% по мажоритарці.

Втім, офіційно наближення виборів у КМДА не підтверджують. Проте джерело в керівництві Партії Регіонів заявило газеті, що ймовірність переобрання мера і Київради цього року 50 на 50. Тобто таки існує. Досі, нагадаємо, найбільш вірогідним вважався варіант проведення виборів восени 2012 року — разом з парламентськими. Вважалося, що до того часу Попов якраз наростить свій рейтинг. А раніше проводити небезпечно — може програти.

Що ж змінилося? У ПР сказали, що, згідно з останніми соцопитуваннями, рейтинг Попова (після заяв про земельну корупцію при Черновецькому) росте і він вже наздоганяє Віталія Кличка. А тому є думка, що краще не втрачати момент (адже Бог його знає, що буде через рік) і вирішити питання про владу в Києві прямо зараз. У КМДА не так давно заявляли, що розраховують цього року одержати від Кабміну 400 млн. грн. на реконструкцію ліфтів і іншого комунального господарства. Мабуть, щоб кияни відчули — Попов працює.