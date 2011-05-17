Трьом дітям дали премії від Тимошенко й розказали про тиск на неї

У Києві на церемонії нагородження переможців ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика були вручені три премії від лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за дорученням Ю.ТИМОШЕНКО премії переможцям конкурсу вручив голова парламентського комітету з питань культури Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ. (УНІАН: за даними «Батьківщини», Б.ТИМОШЕНКО через хворобу змушена була скасувала раніше заплановану участь у цьому заході).

Так, нагороди від Ю.ТИМОШЕНКО отримали учні 7-х, 8-х та 9-х класів.

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, виконавчий директор Ліги українських меценатів і співголова координаційної ради конкурсу Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ подякував лідеру «Батьківщини» за підтримку конкурсу.

«У цьому місці мала виступати Юлія ТИМОШЕНКО. Нам дуже шкода, що Юлія Володимирівна з об’єктивних причин сьогодні не може взяти участь у нашій церемонії. Ми вдячні Юлії Володимирівні за меценатську підтримку», - сказав М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

«Ви знаєте, який тиск зараз чиниться на лідера опозиції», - додав він.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ також зачитав від Ю.ТИМОШЕНКО вітання учасникам конкурсу.

«Конкурс імені Петра Яцика відбувся. Ми всі перемогли. Перемогли організатори, бо попри численні перешкоди та відверту протидію міністра-україножера, успішно провели його. Перемогли учителі, які зуміли підготувати таких прекрасних дітей, якими пишається вся країна. Перемогли діти, які продемонстрували велику любов до рідного слова. Переміг український народ, який цим конкурсом засвідчив, що здатний до самоорганізації та, незважаючи на панування антиукраїнської влади, утверджує реальний статус державної мови», - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО.