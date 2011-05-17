Янукович звільнив міністра охорони здоров'я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Іллі ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров`я України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Президент під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ розкритикував роботу розкритикував роботу Міністерства охорони здоров’я з реформування медичної сфери.

Після цього у ЗМІ з`явилася інформація про те, що І.ЄМЕЦЬ у п`ятницю, 13 травня, написав заяву про відставку.

Сьогодні, 17 травня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив звільнити І.ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров’я.

За словами глави держави, він мав тривалу розмову з І.ЄМЦЕМ. «Він чудовий фахівець, очолював один із найсучасніших центрів кардіохірургії. Це було головною мотивацією запрошення його на цю високу посаду – міністра. Але йому не вдалося налагодити роботу міністерства належним чином – щоб Міністерство охорони здоров’я почало ефективно працювати, і головне - щоб почали здійснюватися реформи, які ми намітили і які вкрай необхідні», – констатував В.ЯНУКОВИЧ.