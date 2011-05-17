Дружина Луценка каже, що ГПУ довела її чоловіка майже до смерті і умила руки

Дружина Луценка сьогодні не отримала дозвіл на відвідування свого чоловіка у лікарні

Київ. 17 травня. УНІАН. Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО сьогодні не отримала дозвіл на відвідування свого чоловіка у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам біля приміщення Київської лікарні швидкої допомоги.

І.ЛУЦЕНКО нагадала, що сьогодні о 12-й годині дня стало відомо, що Генпрокуратура передала справу Ю.ЛУЦЕНКА до Печерського райсуду Києва. За її словами, сьогодні, протягом дня, вона була у Печерському суді і потрапила на прийом до голови суду Інни ОТРОШ.

І.ЛУЦЕНКО сказала, що бачила в суді матеріали справи, які зараз реєструються, і висловила сподівання, що після закінчення реєстрації до кінця сьогоднішнього дня шляхом автоматизованого відбору буде визначено суддю, який буде вести справу Ю.ЛУЦЕНКА. «На даний момент вони (матеріали справи – УНІАН) ще не зареєстровані, дані вносять у комп’ютер, і до кінця дня шляхом комп’ютерного відбору на завтра на ранок стане відомо, який суддя буде розглядати її у першій інстанції», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

При цьому вона зазначила, що оскільки прокуратура вже передала справу до суду, а суддя, який буде вести справу, ще не визначений, то сьогодні вона не змогла отримати дозвіл на відвідування чоловіка.

Через це, за словами І.ЛУЦЕНКО, вона звернулася до голови суду І.ОТРОШ, аби вона надала дозвіл на побачення. Однак І.ОТРОШ відповіла І.ЛУЦЕНКО, що не може порушувати закон, оскільки до її компетенції не входить давати подібні дозволи. Голова суду додала, що дозвіл завтра зможе надати суддя, який буде визначений за допомогою автоматизованого відбору, поінформувала дружина екс-міністра.

Не зважаючи на відсутність сьогодні дозволу на відвідування чоловіка, І.ЛУЦЕНКО сказала, що зараз спробує хоча б передати йому численні листи, які надійшли від глав церков, митців, політиків, які просять Ю.ЛУЦЕНКА припинити голодування.

Сама дружина також вкотре проситиме Ю.ЛУЦЕНКА припинити голодування, оскільки «життя не закінчується на ЯНУКОВИЧУ і прокуратурі, треба продовжувати жити далі».

Коментуючи передачу справи Ю.ЛУЦЕНКА до суду, дружина екс-міністра сказала, що прокуратура довела його майже до смерті і «умила руки». Передаючи справу до суду, який, за словами І.ЛУЦЕНКО, є «розмитою інстанцією», прокуратура просто переклала відповідальність на суддів.